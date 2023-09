Geywitz will Kauf von Bestandsimmobilien fördern

Berlin: Wer ein altes Haus kauft, soll nach dem Willen von Bundesbauministerin Geywitz mehr Unterstützung bekommen. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" kündigte die SPD-Politikerin an, dass sie ein Programm zur Förderung des Erwerbs von Bestandsimmobilien auflegen will - zusätzlich zur bestehenden Neubauförderung. Es gebe viele alte Häuser und einen wachsenden Bedarf an Wohnraum - das wolle sie zusammenbringen. Außerdem könne damit der Wertverfall unsanierter Häuser gebremst werden, erklärte Geywitz. In welcher Höhe das Programm geplant ist, steht noch nicht fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 07:00 Uhr