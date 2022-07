Geywitz: Warmes Wasser abzudrehen ist rechtswidrig

Zahl der Todesopfer nach Schüssen auf US-Parade auf sieben gestiegen

Chicago: Nach den tödlichen Schüssen bei einer Feiertags-Parade in den USA ist die Zahl der Todesopfer auf sieben gestiegen. Ein Mensch starb einen Tag nach der Attacke an den Folge seiner Verletzungen, wie die zuständige Gerichtsmedizinerin mitteilte. In Highland Park, einem Vorort von Chicago, hatte ein junger Mann vom Dach eines Gebäudes aus rund 70 Schüsse in die Menschenmenge abgegeben. Stunden später wurde der 21-Jährige festgenommen. Die Tat soll er wochenlang vorbereitet haben. Er wurde inzwischen wegen Mordes in sieben Fällen angeklagt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.07.2022 02:00 Uhr