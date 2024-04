Geywitz und Habeck sind gegen neue Subventionen für Wohnungsbau

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck und Bauministerin Geywitz sind gegen neue Subventionen für die Wohnungswirtschaft. Das haben sie beim Wohnungsbau-Tag in Berlin deutlich gemacht. Es brauche stattdessen einen Markt, wo es sich trägt, in den frei finanzierten Wohnungsbau zu investieren, so Geywitz. Nach ihren Worten setzt die Bundesregierung deshalb vor allem auf Bürokratie-Abbau und geringere Baustandards. Habeck erklärte, die schlechte Lage am Bau sei zwar Realität. Das sei im Grunde aber so geplant gewesen. Die Europäische Zentralbank habe im Kampf gegen die Inflation die Zinsen stark erhöht, um die Wirtschaft abzukühlen. Inzwischen gehe es aber wieder bergauf, man müsse noch etwas durchhalten, so Habeck. Vorher hatte ein Bündnis aus Wohnungswirtschaft, Baubranche, Baugewerkschaft und Mieterbund eine Sonderförderung von jährlich 23 Milliarden Euro gefordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 16:00 Uhr