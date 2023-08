Geywitz stellt schärfere Energiestandards für Neubauten infrage

Berlin: Bauministerin Geywitz will die geplante Verschärfung der Energiestandards für Neubauten möglicherweise zurückstellen. Grund ist die Krise der Baubranche. Den Sendern RTL und ntv sagte sie, wegen der hohen Baupreise und stark zurückgegangenen Anträge sei jetzt nicht die Zeit für weitere Verschärfungen. Die neuen Regelungen sollten eigentlich ab 2025 vorgeschrieben werden, um den Energieverbrauch in Gebäuden zu reduzieren. Zuvor hatte Geywitz bereits ein Hilfspaket für die Branche in Aussicht gestellt. - Im ersten Halbjahr sind die Baugenehmigungen stark eingebrochen; laut Statistischem Bundesamt waren es 27 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Und das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut ifo teilte mit, dass im Juli 40 Prozent der Unternehmen über einen Auftragsmangel klagten. Vor einem Jahr lag der Anteil bei 11 Prozent.

