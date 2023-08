Geywitz plant neues Anreiz-Programm für Wohnungsbau

Meldungsarchiv - 02.08.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Angesichts des Einbruchs beim Bau neuer Wohnungen will Bundesbauministerin Geywitz mit einem neuen Anreiz-Programm dagegenhalten. Wie das Nachrichtenportal "The Pioneer" berichtet, plant die SPD-Politikerin, die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Neubauten ab 2024 für sieben Jahre zu erweitern. Demnach sollen in den ersten vier Jahren jeweils sieben Prozent der Baukosten abgeschrieben werden können. Aktuell sind es drei Prozent. Danach soll die sogenannte Absetzung für Abnutzung in Höhe von fünf Prozent möglich sein. Der Plan sei innerhalb der Bundesregierung allerdings "nicht unumstritten", berichtete das Portal. Finanzminister Lindner müsste wahrscheinlich zunächst mit Milliardenausfällen rechnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2023 13:00 Uhr