Geywitz kündigt weitere staatliche Hilfen für Wohnungsbau an

Berlin: Bundesbauministerin Geywitz will angesichts der Flaute beim Wohnungsbau die staatlichen Hilfen zum Bau oder Kauf ausweiten. Der Deutschen Presse-Agentur sagte die SPD-Politikerin, die Zahl der Bauanträge seien massiv nach unten gegangen. Deshalb würden jetzt konjunkturelle Impulse gesetzt. So soll die Wohneigentumsförderung für Familien ausgeweitet werden. Dazu wird nach den Worten von Geywitz die Einkommensgrenze von jetzt 60.000 Euro deutlich nach oben gesetzt. Gleiches gilt demnach für die Kreditsumme. Außerdem will die Ministerin ein Programm um zwei Jahre verlängern, mit dem der Bau von Studenten- und Azubiwohnheimen unterstützt wird. Weitere Punkte sollen morgen beim Wohnungsbaugipfel besprochen werden. Der Städte- und Gemeindebund forderte bereits kürzere Planungs- und Genehmigungsverfahren, eine Begrenzung der Baukosten und Investitionen von Bund und Ländern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2023 08:00 Uhr