Geywitz kündigt vor Baugipfel konjunkturelle Impulse an

Berlin: Wegen der Flaute beim Wohnungsbau will die Bundesregierung staatliche Hilfen zum Bau oder Kauf von Häusern oder Wohnungen ausweiten. Bauministerin Geywitz kündigte einen Tag vor dem Baugipfel zudem an, der Bund werde eine weitere Milliarde Euro in Wohnheime investieren. Sie räumte ein, das offizielle Ziel von 400-tausend neuen Wohnungen werde heuer noch deutlicher verfehlt als letztes Jahr. Die Bauanträge seien massiv nach unten gegangen, deshalb werde man jetzt konjunkturelle Impulse setzen. Sie nannte die bereits angekündigten gut 18 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau, außerdem werde das Programm für Junges Wohnen um zwei Jahre verlängert. Auch die Wohneigentumsförderung für Familien werde ausgeweitet, sowohl bezüglich der Einkommensgrenze als auch bei den Kreditsummen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2023 13:00 Uhr