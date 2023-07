Geywitz fordert mehr Anstrengungen bei Entwicklung von Hitzeplänen

Meldungsarchiv - 13.07.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bauministerin Geywitz hat mehr Engagement bei der Entwicklung von Hitzeplänen gefordert. Hier liege Deutschland hinter anderen Ländern zurück, sagte Geywitz dem BR. In Frankreich etwa sei man schon weiter. Zugleich verwies die SPD-Politikerin auf ein Programm ihres Hauses, mit dem Städte dabei unterstützt werden, sich an den Klimawandel anzupassen. Dies gehe mit mehr Grünflächen und einem öffentlich zugänglichen Angebot an Trinkwasser sowie der Entwicklung von Hitze-Aktionsplänen. Ein Gesetzentwurf von Umweltministerin Lemke zur Anpassung an den Klimawandel wird heute im Bundeskabinett beraten. Er sieht Vorgaben für Bund, Länder und Gemeinden vor. Ziel ist es, die Bevölkerung besser vor extremen Wetterlagen zu schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2023 10:00 Uhr