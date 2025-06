Gewitterfront über Bayern sorgt für Unwetter-Einsätze

Umgestürzte Bäume, abgedeckte Dachziegel, überflutete Straßen und Keller: Gewitter mit Hagel, Sturm und Starkregen haben in Bayern die Feuerwehr auf Trab gehalten. Aus Schwaben, Oberbayern, Niederbayern und der Oberpfalz wurden dutzende Einsätze gemeldet. In Regensburg wurde ein Campusfest mit mehreren tausend Besuchern vorsorglich abgesagt. Schäden werden aus Baden-Württemberg gemeldet. In Ulm hat's möglicherweise einen Tornado gegeben. Einige Häuser sind unbewohnbar, ihre Dächer wurden abgedeckt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 04.06.2025 23:00 Uhr