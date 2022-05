Gewerkschaftschef verurteilt wachsende soziale Schieflage

Mainz: Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Werneke, hat eine wachsende soziale Spaltung in Deutschland beklagt. Er rief die Bundesregierung dazu auf, mehr dagegen zu tun. Werneke spricht auf der Gewerkschaftskundgebung zum heutigen Tag der Arbeit in Mainz. Laut Redemanuskript fordert er, für Normal- und Geringverdiener den Gaspreis zu deckeln und außerdem ein sogenanntes Mobilitätsgeld einzuführen. Werneke verweist darauf, dass trotz Corona und Krieg in der Ukraine einige immer reicher würden und zugleich die Breite der Bevölkerung unter stark steigenden Preisen leide. In ganz Deutschland sind heute Demonstrationen und Veranstaltungen für soziale Gerechtigkeit geplant, allein in Bayern fast 90. Die traditionelle Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes findet in Berlin statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2022 12:00 Uhr