Gewerkschaftsbund kritisiert ungleiche Bezahlung der Geschlechter

Brüssel: Der europäische Gewerkschaftsbund hat die schleppende Angleichung der Gehälter von Männern und Frauen in der EU kritisiert. Beim aktuellen Tempo werde es eine gleiche Bezahlung beider Geschlechter erst im nächsten Jahrhundert geben, teilte der Gewerkschaftsdachverband mit. Demnach wurde die Gehaltslücke in der EU zwischen 2010 und 2018 nur um ein Prozent verringert. Es würde damit noch 84 Jahre dauern, bis Gehältergleichheit erreicht sei. Frauen in Deutschland müssten sogar gut 100 Jahre warten, bis sie im Schnitt so viel verdienen wie Männer. Nur in Belgien, Luxemburg und Rumänien werde nach den Berechnungen die Gehaltslücke schon in den nächsten zehn Jahren geschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 15:00 Uhr