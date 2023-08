Gewerkschaften warnen wegen Fachkräftemangel vor Handlungsunfähigkeit des Staates

Berlin: Mehrere Gewerkschaften warnen vor einer drohenden Handlungsunfähigkeit des Staats, wenn der Fachkräftemangel weiter zunimmt. Der Vorsitzende der Interessenvertretung des Personals der Finanzverwaltung, Köbler, etwa sieht nach eigenen Worten unattraktive Arbeitsbedingungen in maroden Ämtern bei mäßiger Bezahlung als eines der Probleme. Auch mache sich die Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation bereits bemerkbar, sagte er der "Bild am Sonntag". Der Vorsitzende der Gewerkschaft Strafvollzug, Müller, warnt: "Bei einer weiteren Verschlechterung der Lage werden wir unseren staatlichen Aufgaben nicht mehr gerecht." Und der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, wirft der Politik vor, viele Jahre lang zugeschaut zu haben, wie der Personalbestand altere, und sich jetzt überrascht zu zeigen, dass Zigtausende Kollegen in den Ruhestand gehen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2023 06:00 Uhr