Gewerkschaften warnen am 1. Mai vor Lohndumping

Ingolstadt: Zum heutigen Tag der Arbeit erinnern die Gewerkschaften an ihre Kernforderungen - wie faire Löhne oder gute Arbeitsbedingungen. In Ingolstadt wird Verdi-Chef Werneke vor dem Gewerkschaftshaus sprechen. Auch in Neuburg an der Donau und in Pfaffenhofen an der Ilm gibt es Kundgebungen. In Augsburg wird Oberbürgermeisterin Weber erwartet. Bayerns DGB-Chef Stiedl warnte angesichts der Wirtschaftskrise davor, an der Lohnschraube zu drehen. Dem BR sagte er, qualifizierte Leute bekomme man nicht für niedrige Löhne. Die zentrale Aktion des Deutschen Gewerkschaftsbundes findet in Chemnitz statt. In Berlin ist bei der Revolutionären 1. Mai-Demo ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2025 10:00 Uhr