Gewerkschaften und Sozialverband kritisieren Kürzungen im Haushalt

Meldungsarchiv - 05.07.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Gewerkschaften und der Sozialverband VdK kritisieren die geplanten Einsparungen im Haushalt für das nächste Jahr - vor allem im Sozialbereich. DGB-Vorstandsmitglied Körzell spricht von einem falschen Signal. VdK-Präsidentin Bente sagte der "Augsburger Allgemeinen", ein starker Sozialstaat sei das Fundament unserer Gesellschaft. Die Bundesregierung will den Haushalt am Vormittag auf den Weg bringen. Für nächstes Jahr sind Ausgaben in Höhe von knapp 446 Milliarden Euro geplant - deutlich weniger als in den Corona-Jahren - und es soll die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Das begrüßt der Steuerzahlerbund.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.07.2023 05:00 Uhr