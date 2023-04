Gewerkschaften und Sozialverbände kritisieren Lindner wegen Kindergrundsicherung

Kurzmeldung ein/ausklappen Habeck kündigt erste Investitionen deutscher Unternehmen in der Ukraine an

Kiew: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat im Rahmen seines Besuchs in der Ukraine erste Investitionsentscheidungen deutscher Unternehmen in dem Land angekündigt. Im ZDF sagte er, dass unter anderem der Pharmakonzern Bayer 60 Millionen Euro investieren will. Auch das bayerische Baustoff-Unternehmen "Fixit" wird laut Habeck seine Produktion -Zitat- "quasi verdoppeln". Das Unternehmen war bereits in der Ukraine ansässig und soll beim Wiederaufbau eine wichtige Rolle spielen. Habeck sprach dem Baustoff-Produzenten eine Investitionsgarantie aus. Dies sei ein Instrument, was normalerweise nicht in Kriegsgebieten eingesetzt werde. Sollte das neu errichtete Fabrikgebäude von "Fixit" zum Beispiel durch Raketenangriffe zerstört werden, haftet der deutsche Staat, so Habeck. Gestern war der Vizekanzler mit einer kleinen Wirtschaftsdelegation in die Ukraine gereist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2023 06:00 Uhr