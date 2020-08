Gewerkschaften sprechen sich für Verlängerung des Kurzarbeitergeldes aus

Nachrichtenarchiv - 25.08.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem Treffen der Koalitionsspitzen fordern die Gewerkschaften eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Die Gewerkschaft "Nahrung Genuss Gaststätten" warnte, dass viele Betriebe auch im kommenden Jahr nachhaltig von der Corona-Krise betroffen sein werden. In einigen Unternehmen, besonders im Gastgewerbe, liefen bereits Vorbereitungen zum Personalabbau, sagte Gewerkschafts-Chef Zeitler den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Nach den Worten von IG-Metall-Chef Hofmann hat das Kurzarbeitergeld in den vergangenen Monaten Millionen Arbeitsplätze gesichert. Die Beschäftigungsbrücke müsse weiter tragen, so Hofmann. Am Nachmittag will der Koalitionsausschuss darüber beraten, ob die Höchstbezugsdauer von 12 auf 24 Monate verlängert werden soll. Der CDU-Wirtschaftsrat mahnte im Vorfeld, das Kurzarbeitergeld dürfe nicht zum Dauerinstrument werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.08.2020 05:00 Uhr