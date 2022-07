Gewerkschaften sehen Zustand der Bahn kritisch

Nachrichtenarchiv - 16.07.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die große Nachfrage nach dem 9 Euro-Ticket führt die Bahn nach Ansicht der Gewerkschaften GDL und EVG an die Belastungsgrenze. EVG-Vize Burkert sagte der Welt am Sonntag, man stelle bereits Schäden fest, Aufzüge funktionierten nicht mehr, Toiletten seien defekt, der Krankenstand beim Personal sei enorm hoch. GDL-Chef Weselsky sagte, der Zustand der Bahn sei durch jahrelanges Kaputtsparen katastrophal. Das Chaos in diesem Sommer sei der absolute Super-Gau. Weselsky fordert deshalb dringen Reformen. Bundesverkehrsminister Wissing hatte das 9 Euro-Ticket als fulminanten Erfolg bezeichnet, aber eingeräumt, dass bei der Bahn einiges im Argen liege.

