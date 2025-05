Gewerkschaften rufen zum Tag der Arbeit zu Kundgebungen auf

Berlin: Am heutigen Tag der Arbeit finden bundesweit wieder Kundgebungen und Veranstaltungen statt. Die zentrale Aktion des Deutschen Gewerkschaftsbundes beginnt am Vormittag in Chemnitz. Der DGB ruft die Beschäftigten dazu auf, sich für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Zur traditionellen Revolutionären 1. Mai-Demo in Berlin gibt es einen Protestzug von Kreuzberg nach Neukölln. In Bayern gibt es etwa in der Region Ingolstadt gleich mehrere Aktionen. Zu dem Demonstrationszug durch die Stadt ab 10 Uhr werden rund 1.000 Menschen erwartet. Hauptredner ist verdi-Chef Werneke. In Augsburg wird Oberbürgermeisterin Eva Weber auf einer Kundgebung sprechen.

