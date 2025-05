Gewerkschaften rufen zum Tag der Arbeit zu Kundgebungen auf

Berlin: Zum heutigen Tag der Arbeit finden bundesweit wieder Kundgebungen und Veranstaltungen statt. Organisationen und vor allem Gewerkschaften rufen dazu auf. Die zentrale Aktion des Deutschen Gewerkschaftsbundes DBG beginnt am Vormittag in Chemnitz. Dabei soll an die Beschäftigten der Appell gehen, sich für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Außerdem sind in mehreren Städten wie Leipzig und Hamburg linke Demonstrationen geplant. Zur traditionellen Revolutionären 1. Mai-Demo in Berlin gibt es einen Protestzug von Kreuzberg nach Neukölln. Die Polizei rechnet mit mehr als 1.000 Teilnehmern, sie ist deshalb mit einem Großaufgebot im Einsatz.

