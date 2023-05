Kurzmeldung ein/ausklappen Gewerkschaften melden derzeit großen Zulauf

Berlin: Gewerkschaften in Deutschland haben derzeit großen Zulauf. Bei Verdi zum Beispiel haben sich seit Januar etwa 100.000 neue Mitglieder registriert. Das seien "so viele wie noch nie in einem solchen Zeitraum", sagte Verdi-Chef Werneke der "Welt am Sonntag". Auch die IG-Bau, die IG-Metall und die Gewerkschaft Nahrung- Genuss-Gaststätten melden laut der Zeitung ein "deutliches Wachstum". Der NGG-Vorsitzende Zeitler sieht den Grund in der hohen Inflation und dem daraus resultierenden ökonomischen Druck. Er sagte, den Leuten brenne das Portemonnaie, sie könnten es kaum erwarten, die Streikwesten überzustreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2023 08:00 Uhr