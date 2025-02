Gewerkschaften kündigen weitere Warnstreiks im Öffentlichen Dienst an

Potsdam: Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich in den kommenden Tagen auf neue Warnstreiks in Kitas, im Nahverkehr oder bei der Müllabfuhr einstellen. Wie der Chef der Gewerkschaft Verdi, Werneke, mitteilte, werden die Arbeitskampfmaßnahmen noch vor der Bundestagswahl am Sonntag ausgeweitet. Details zu geplanten Aktionen müssten noch abgestimmt werden. Der Verhandlungsführer des Beamtenbunds dbb, Geyer, sprach von Warnstreiks und Protestaktionen überall im Land und das in den nächsten drei Wochen. Anders kriege man die Arbeitgebenden offensichtlich nicht aus ihrer Blockadehaltung, so Geyer weiter. Die zweite Tarifrunde für mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen blieb zuvor ohne Annäherung, die Arbeitgeber legten kein Angebot vor. Die Gewerkschaften wollen ein Lohnplus von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro monatlich mehr durchsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2025 04:00 Uhr