Gewerkschaften kritisieren Zustand der Deutschen Bahn

Berlin: Die beiden Bahngewerkschaften EVG und GDL haben sich über die Situation der Deutschen Bahn beklagt. EVG-Vize-Chef Burkert sagte der Welt am Sonntag, Zustände wie in diesem Sommer mit dem Neun-Euro-Ticket habe er noch nie erlebt. Bei einem Zug habe er beispielsweise gesehen, wie Menschen buchstäblich herausfielen, als die Türen geöffnet wurden. Auch seien die Mitarbeiter an der Belastungsrenze. Die Krankenstände seien hoch und stiegen weiter, so Burkert. GDL-Chef Weselsky sagte, der Zustand der Bahn sei durch jahrelanges Kaputtsparen katastrophal. In diesem Sommer habe ein Chaos geherrscht, wie er es noch nie erlebt habe. Weselsky plädierte nochmals dafür, zumindest innerhalb des Konzerns Netz und Betrieb klar zu trennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2022 11:00 Uhr