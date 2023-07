Gewerkschaften in Israel drohen mit Generalstreik

Meldungsarchiv - 23.07.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Jerusalem: In Israel drohen Gewerkschaften mit einem Generalstreik, sollte es keinen Kompromiss beim umstrittenen Justiz-Umbau geben. Sie verlangen eine Einigung bis zum Nachmittag. Das israelische Wirtschaftsforum mit 150 Unternehmen bereitet sich nach Medienangaben bereits auf stillgelegte Betriebe vor. Das geplante Gesetz wird gerade abschließend vom Parlament beraten. Ranghohe Koalitionsmitglieder sind offenbar zu Zugeständnissen bereit. Sie wollen das Gesetz abschwächen, wie es in Berichten heißt. Die Justiz soll aber nachwievor nicht mehr alle Entscheidungen der Regierung beanstanden können. Kritiker fürchten das Ende der Demokratie in Israel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 16:00 Uhr