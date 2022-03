Gewerkschaften fordert Beibehaltung der Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 30.03.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts des Wegfalls der meisten Corona-Maßnahmen am Wochenende rufen verschiedene Gewerkschaften die Arbeitgeber auf, einen Schutz vor dem Virus zu gewährleisten. Verdi-Bundesvorstandsmitglied Nutzenberger kritisierte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe die Aufhebung der Maskenpflicht. Der Schutz der Beschäftigten und Kundinnen und Kunden sei jetzt am wichtigsten. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Zeitler. Er sagte den Funke-Zeitungen, die Arbeitgeber sollten ihren Beschäftigten auch künftig kostenlose Corona-Tests zur Verfügung stellen. Die Virologin Ulrike Protzer vom Münchner Universitätsklinikum Rechts der Isar verwies im BR24-Interview auf die angespannte Situation in den Kliniken. Man wisse noch gar nicht, wann der Peak der aktuellen Welle erreicht sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2022 06:00 Uhr