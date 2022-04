Gewerkschaften fordern zum Tag der Arbeit deutlich mehr Lohn

Grünen-Vorstand wirbt bei Partei für Lieferung schwerer Waffen

Düsseldorf: Die Grünen beraten auf einem kleinen Parteitag über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die Folgen. Zum Auftakt warb der neue Vorsitzende Nouripour eindringlich für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Wörtlich sagte Nouripour: "Wir werden immer Friedenspartei bleiben". Für die Grünen sei der Einsatz von Militär immer das allerletzte Mittel. Aber die Partei sei verpflichtet, der Ukraine in ihrem verbrieften Recht auf Selbstverteidigung beizustehen - dem einzigen Land, das jemals freiwillig Atomwaffen aufgegeben habe. Der Parteivorstand befürwortet in seinem Leitantrag die Lieferung schwerer Waffen. Auch dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr sollen die 99 Delegierten in Düsseldorf zustimmen. Dagegen hat die Grüne Jugend Widerstand angekündigt. In einem Änderungsantrag heißt es, man soll erst die notwendigen Militärausgaben ermitteln, bevor man einen Betrag festschreibe.

