Gewerkschaften fordern mehr Geld für öffentlichen Dienst der Länder

Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder mindestens fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt. Das haben die Vertreter von Verdi, Beamtenbund dbb, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft und Gewerkschaft der Polizei am Nachmittag mitgeteilt. Wie die gemeinsame Tarifkommission beschlossen hat, muss es mindestens 150 Euro im Monat zusätzlich geben. Für die Beschäftigten des Gesundheitswesens verlangen die Gewerkschaften ein Plus von 300 Euro monatlich. Verdi-Chef Bsirske sagte, die Länderbeschäftigten hätten in den zurückliegenden Monaten "den Laden am Laufen gehalten" und sich Respekt und Anerkennung verdient.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 16:00 Uhr