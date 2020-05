Gewerkschaften fordern höhere Löhne in systemrelevanten Berufen

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gewerkschaften haben anlässlich des "Tags der Arbeit" eine Aufwertung systemrelevanter Berufe gefordert. DGB-Chef Hoffmann nannte konkret die Beschäftigten in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Einzelhandel. Diese erfahren nach den Worten Hoffmanns in der Corona-Krise gegenwärtig eine besondere Wertschätzung. Diese habe aber auch ihren Preis. Das bedeutet nach Ansicht des DGB-Chefs ordentliche Tarifverträge und vernünftige Löhne. Die Gewerkschaft verdi kündigte an, sie werde eine bessere Bezahlung in systemrelevanten Berufen notfalls auch mit Streiks durchsetzen. Verdi-Chef Werneke rief zudem dazu auf, für die Erhaltung derzeit gefährdeter Arbeitsplätze zu kämpfen - ob im Tourismus, der Luftfahrt oder im Handel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2020 22:00 Uhr