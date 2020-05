Gewerkschaften fordern bessere Bezahlung von "Corona-Helden"

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gewerkschaften fordern eine bessere Bezahlung der sogenannten Corona-Helden. DGB-Vorstandsmitglied Buntenbach sagte zum heutigen Tag der Arbeit, die Menschen, die zum Beispiel in der Pflege, im Verkauf, als Reinigungskräfte oder Paketboten arbeiten, hätten mehr verdient als billigen Applaus. DGB-Chef Hoffmann kündigte im BR an, man werde die Arbeitgeber an den Verhandlungstisch zwingen, um anständige Arbeitsbedingungen und gute Löhne zu vereinbaren. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zeigte sich in diesem Zusammenhang auch zu Streiks bereit. Der DGB, Verdi und die IG Metall betonten, in der Corona-Krise müsse um jeden Arbeitsplatz gekämpft werden. Dabei komme es darauf an, die Beschäftigung nachhaltig zu sichern und ein weiteres Auseinanderdriften der Gesellschaft zu verhindern. Der Tag der Arbeit wurde wegen der Pandemie erstmals seit über 70 Jahren ohne zentrale Kundgebungen begangen. Stattdessen gab es einen mehrstündigen Live-Stream unter dem Motto "Solidarisch ist man nicht alleine".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2020 18:00 Uhr