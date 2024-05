Gewerkschaften fordern auf Mai-Kundgebungen verlässliche Sozialpolitik

München: Zum Tag der Arbeit fordern Gewerkschaftsführer von der Bundesregierung und den Arbeitgebern eine verlässliche Sozialpolitik. Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Werneke, verlangte in München eine entschlossene und mutige Tarifpolitik, um den Lohnverlust durch die Inflation der vergangenen Jahre auszugleichen. DGB-Chefin Fahimi forderte die Arbeitgeber in Hannover auf, Beschäftigten bessere Bedingungen zu bieten- "mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit." Unter diesem Motto stehen in diesem Jahr auch die bundesweiten Mai-Kundgebungen. Arbeitgeberpräsident Dulger betonte dagegen, in Deutschland brauche man mehr und nicht weniger Arbeit. Es gebe keinen "anstrengungslosen Wohlstand". In mehreren Städten befürchten die Behörden Ausschreitungen. Allein in Berlin sind mehr als 5.000 Polizistinnen und Polizisten auch aus anderen Bundesländern im Einsatz. In Stuttgart wurde eine Linke Demonstration nach Attacken auf Polizisten aufgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 16:00 Uhr