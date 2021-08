Gewerkschaften forden mehr Geld für öffentlichen Dienst der Länder

Bei Anschlag am Flughafen von Kabul werden mindestens 13 Menschen getötet

Kabul: In der afghanischen Haupstadt ist es zu den befürchteten Anschlägen auf Ausreisewillige gekommen. Zunächst explodierte an einem Tor zum Flughafen von Kabul eine Bombe - nach US-Angaben sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft. Dabei wurden nach Angaben der Taliban, die Afghanistan kontrollieren, mindestens 13 Menschen getötet. Viele weitere wurden verletzt. Unter ihnen sind nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums mehrere Amerikaner. Deutsche Soldaten kamen laut Einsatzführungskommando nicht zu Schaden. Wenig später explodierte in einem nahegelegenen Hotel eine weitere Bombe. In dem Gebäude haben westliche Staaten Menschen untergebracht, die sie mit Evakuierungsflügen außer Landes bringen wollen. Wieviele Opfer es dabei gegeben hat, ist noch unklar. Die USA machen für beide Anschläge die Terrormiliz Islamischer Staat verantwortlich, die mit den Taliban verfeindet ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 19:00 Uhr