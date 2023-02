Kurzmeldung ein/ausklappen Gewerkschaft Verdi will Freitag Flughäfen bestreiken

München: Die Gewerkschaft Verdi hat für übermorgen an mehreren deutschen Flughäfen zum Warnstreik aufgerufen. Flugreisende müssen sich damit wohl auf massive Behinderungen einstellen. Bestreikt werden die großen Flughäfen in Frankfurt und München sowie die Airports in Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen. Nicht direkt betroffen sind Nürnberg und Memmingen. Auswirkungen wird der Streik aber wohl auf den Flugverkehr in ganz Deutschland haben - Verdi selbst spricht von "Verspätungen über Ausfälle bin hin zum teilweisen Erliegen des Luftverkehrs". Der Streik beginnt am Freitag um 6 Uhr und endet 24 Stunden später am frühen Samstagmorgen. Die Gewerkschaft will so Druck auf die Arbeitgeber machen - vor allem im öffentlichen Dienst, aber auch in den Tarifverhandlungen etwa für die Sicherheitskräfte. Verdi fordert jeweils deutliche Lohnerhöhungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2023 07:00 Uhr