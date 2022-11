Gewerkschaft Verdi kündigt Streikfortsetzung bei Amazon in Graben an

Kurzmeldung ein/ausklappen Ukraine meldet erneut russische Angriffe auf Infrastruktur

Kiew: Aus der Ukraine werden erneut russische Raketenangriffe gemeldet. Demnach haben zwei Geschosse am Morgen eine Verkehrsinfrastruktureinrichtung in der Großstadt Krywyj Rih im Süden des Landes zerstört. Die Militärverwaltung rief die Bevölkerung auf, sich in Luftschutzkellern in Sicherheit zu bringen. Auch der Bezirk Nikopol nördlich des Flusses Dnipro wurde nach ukrainischen Angaben beschossen, zudem trafen in der Nacht zwei Raketen einen landwirtschatlichen Betrieb nahe der Stadt Saporischschja. Derweil arbeitet die Verwaltung weiter daran, die kritische Infrastruktur wiederherzustellen. In der Hauptstadt Kiew gibt es mittlerweile fast überall wieder Strom, Wasser, Wärme und Mobilnetz. Russland hatte am Mittwoch gezielt die ukrainische Energie-Infrastruktur beschädigt. In vielen Landesteilen fielen Strom, Wasser und Wärmeversorgung aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2022 11:00 Uhr