Gewerkschaft sieht Mängel bei Zeiterfassung an Unikliniken

München: Laut der Ärztegewerkschaft Marburger Bund gibt es an Unikliniken in Bayern massive Mängel bei der elektronischen Zeiterfassung. An keiner bayerischen Uniklinik existiere eine "manipulationsfreie, elektronische Zeiterfassung", sagte der Vorsitzende der Ärztegewerkschaft, Botzlar. Bei 60 Prozent werde die Arbeitszeit weiterhin handschriftlich erfasst und wo elektronische Systeme existierten, fänden Manipulationen statt. Die Gewerkschaft bezieht sich dabei auf Ergebnisse ihrer Umfrage unter Ärztinnen und Ärzten an den bayerischen Unikliniken. Nach Gewerkschaftsangaben ist seit dem 1. Januar 2025 für die Arbeitgeber eine tarifvertragliche Regelung bindend, die eine elektronische Erfassung der Arbeitszeit für Ärztinnen und Ärzte vorschreibt. Die Gewerkschaft forderte die Kliniken nun auf, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, "um die Arbeitszeiterfassung und -dokumentation gemäß den tarifvertraglichen Vorgaben zu gestalten."

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2025 02:00 Uhr