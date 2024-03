Gewerkschaft ruft Flugbegleiter der Lufthansa zum Streik auf

Frankfurt am Main: Passagiere der Lufthansa müssen sich auch in der kommenden Woche auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft UFO hat die Flugbegleiter der Lufthansa und deren Tochter CityLine aufgerufen, am Dienstag und Mittwoch die Arbeit niederzulegen. Am Dienstag trifft es die Abflüge vom Frankfurter Flughafen, am Mittwoch sind die Starts in München betroffen. Der Streik dauert jeweils den ganzen Tag von vier bis 23 Uhr. UFO beklagte, die Lufthansa habe in 15 Verhandlungsrunden noch kein akzeptables Tarifangebot vorgelegt. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Geld und einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro. Bis heute Früh hatte das Bodenpersonal der Lufthansa gestreikt. An zwei Tagen mussten rund 90 Prozent der Flüge gestrichen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.03.2024 19:45 Uhr