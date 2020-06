Gewerkschaft NGG fordert rasches Verbot von Werkverträgen in der Fleischbranche

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rheda-Wiedenbrück: Als Reaktion auf den Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb mit hunderten Infizierten bleiben im Kreis Gütersloh ab heute Schulen und Kitas geschlossen - bis zum Start der Sommerferien in NRW nächste Woche. Kreis und Landesregieurung hoffen so, eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Bisher sind rund 660 Mitarbeiter des Fleischbetriebs Tönnies positiv getestet worden. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert, Werkverträge in der Branche umgehend zu verbieten. NGG-Vizechef Adjan sagte der Funke-Mediengruppe, dass das von der Bundesregierung beschlossene Verbot ohne Abstriche zügig umgesetzt werden müsse. Der Bundesverband der Fleischwarenindustrie warnt davor, dass es es ohne Werkverträge in einigen Unternehmen zu Personalproblemem kommen werde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2020 10:45 Uhr