Gewerkschaft GDL will Deutsche Bahn erneut bestreiken

Berlin: Der Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL geht in eine neue Runde. Vor wenigen Minuten hat die GDL die Verhandlungen für vorerst gescheitert erklärt, nachdem diese gestern in die zweite Runde gegangen waren. Nach dem 20-Stunden-Warnstreik vergangene Woche müssen Bahnkunden damit in nächster Zeit mit neuen Arbeitsniederlegungen und Zugausfällen rechnen. Für wann dieser Ausstand angesetzt ist, sagte die GDL bisher nicht. Hauptstreitpunkt bei den Tarifverhandlungen ist die Forderung der Gewerkschaft nach einer kürzeren Wochenarbeitszeit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 12:15 Uhr