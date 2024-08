Gewerkschaft fordert nach tödlichen Polizeischüssen in München Taser

München: Als Konsequenz aus den tödlichen Schüssen auf eine Frau in einem Supermarkt fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft, Streifenbeamte mit Tasern auszustatten. Bayerns Landeschef Köhnlein sagte, gerade bei psychischen Ausnahmesituation könnten diese Elektroimpulsgeräte Beamte und Angreifer vor schweren Verletzungen bewahren. Ähnlich äußerte sich Bundes-Vize Grimm im BR. Bisher sind vor allem Spezial- und Unterstützungseinheiten mit Tasern bewaffnet. Innenminister Herrmann äußerte sich zurückhaltend. Die Polizisten versuchten in der Regel zu deeskalieren. Irgendwann greife aber das Recht auf Notwehr. Der konkrete Fall müsse noch ausgewertet werden, um Schlüsse daraus zu ziehen. Eine psychisch Kranke Frau hatte gestern Abend Polizisten in einem Münchner Supermarkt mit einem Messer bedroht. Zwei der Beamten hatten daraufhin vier Mal auf die Frau geschossen. Sie starb noch vor Ort an ihren Verletzungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2024 18:45 Uhr