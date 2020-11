Gewerkschaft fordert mehr Schutz vor Corona in Schulen

Nachrichtenarchiv - 12.11.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft fordert mehr Schutz vor Corona in den Schulen. Die GEW-Vorsitzende Tepe sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, so wie im Moment unterrichtet werde, sind die Gesundheitsrisiken für Schüler und Lehrer zu hoch. Die Klassen müssten geteilt werden. Je eine Gruppe wäre dann in der Schule, eine zu Hause. Für die Schüler wäre es nach Ansicht der Gewerkschafts-Vorsitzenden besser, rechtzeitig Klassen zu teilen und so im Unterricht Abstände einzuhalten, als zu riskieren, dass immer mehr Klassen komplett in Quarantäne müssten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.11.2020 05:00 Uhr