Gewerkschaft der Polizei kritisiert Teillegalisierung von Cannabis

Berlin: Die Zustimmung des Bundesrats zur Teil-Freigabe von Cannabis sorgt weiter für Kritik. Neben Union und Ärzte-Vertretern warnt auch die Gewerkschaft der Polizei vor möglichen Folgen. Der stellvertretende Vorsitzende Poitz kritisierte im ARD-Hörfunk, vieles sei noch unklar formuliert - etwa was Verkehrskontrollen betreffe. Das werde zu Konfliktsituationen führen. Poitz geht zudem davon aus, dass zunächst der Schwarzmarkt von der Teil-Freigabe profitieren wird - denn der sei als erstes in der Lage, den höheren Bedarf zu decken. Mit seiner Zustimmung habe der Bundesrat die Chance vertan, das Gesetz zu verbessern. Der Richterbund hatte die neuen Regelungen als "Bürokratiemonster" bezeichnet, das von Justiz, Polizei und Ordnungsbehörden mühsam wieder eingefangen werden müsse. Das neue Cannabis-Gesetz erlaubt Erwachsenen vom 1. April an den Konsum und in begrenzter Menge den Besitz der Droge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2024 12:00 Uhr