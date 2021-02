Gewerkschaft der Polizei bemängelt Ausrüstung

Nachrichtenarchiv - 13.02.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Morgen starten an den Grenzen zu Tschechien und zum österreichischen Bundesland Tirol stationäre Kontrollen. Mit wenigen Ausnahmen dürfen dann nur noch Deutsche und Menschen mit Wohnsitz in Deutschland einreisen. Die Gewerkschaft der Polizei bemängelt die Ausrüstung der Bundespolizei. Nach Angaben des GdP-Bezirksvorsitzenden Roßkopf fehlen Container-Büros, Toiletten-Wagen und große Zelte, in denen man Kontrollen durchführen kann. Roßkopf bat das Technische Hilfswerk um Unterstützung, damit die Bundespolizisten bei teils zweistelligen Minusgraden ihre Arbeit machen können. Die EU-Kommission hatte gestern Ausnahmen für Pendler gefordert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2021 23:00 Uhr