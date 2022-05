Gewerkschaft der Polizei bekagt hohe Arbeitsbelastung in Bayern

Das Wetter in Bayern: überwiegend freundlich, im Norden und an den Alpen auch Regen

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Nebel Sonne und Wolken, in Mittelfranken und im Bereich der oberen Donau sonnig. Später im nördlichen Franken und an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 13 bis 19 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen vielerorts freundlich, am Nachmittag im Süden gewittriger Regen. Am Mittwoch und Donnerstag im Norden freundlich, im Süden unbeständig. Höchstwerte 18 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2022 07:00 Uhr