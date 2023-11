Gewerkschaft der Lokomotivführer erklärt Tarifgespräche mit der Bahn für gescheitert

Berlin: Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft der Lokomotivführer sind gescheitert. GDL-Chef Weselsky erklärte, die Bahn weigere sich, über Kernforderungen auch nur zu verhandeln. Deshalb sei es an der Zeit, den Druck zu erhöhen. Weselsky kündigte eine Ausweitung der Warnstreiks an, ließ aber noch offen, wann und in welchem Umfang gestreikt wird. Nach seinen Worten liegt die Verantwortung dafür allein bei der Bahn. Die hat sich noch nicht geäußert. - Eine der zentralen Forderungen der GDL ist eine schrittweise Absenkung der Wochenarbeitszeit im Schichtbetrieb auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn lehnt das als nicht bezahlbar ab. - Bei der GDL läuft bereits die Urabstimmung über unbefristete Streiks; mit einem Ergebnis wird um Weihnachten herum gerechnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 13:00 Uhr