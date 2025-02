Gewerkschaft der IG Bau spricht sich für mehr freie Tage aus

Die Gewerkschaft der IG Bau will sich für mehr freie Tage stark machen. Das könnte den Bauberuf für junge Leute attraktiver zu machen und den Fachkräftemangel in der Branche bekämpfen, sagte Gewerkschafts-Chef Feiger dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Junge Menschen schauten heute viel mehr auf die Work-Life-Balance. Auch brauche es neue Regelungen, damit die Beschäftigten im höheren Alter noch in ihrem Beruf arbeiten könnten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.02.2025 06:15 Uhr