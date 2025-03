Gewalttaten bei zwei großen Festen in der Oberpfalz und in Mittelfranken

Parsberg: Gewalttaten bei zwei großen Feiern halten die Polizei in der Oberpfalz und in Mittelfranken in Atem. In Parsberg im Kreis Neumarkt gerieten nach Angaben der Ermittler bei einem Kulturfest mit hunderten Teilnehmern zwei Männer in Streit. Dabei verletzte ein Mann sein Gegenüber mit einer Waffe tödlich. Er wurde festgenommen. Fast zur selben Zeit fielen in Fürth Schüsse bei einer Hochzeitsfeier. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Inzwischen teilte die Polizei mit, dass die mutmaßlichen Täter mit zwei Autos auf der Flucht sind. Nach ihnen wird gefahndet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 21:00 Uhr