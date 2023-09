Gewalttat in Lohr: Tatwaffe kam wohl vom Nachbarn

Lohr am Main: Nach dem tödlichen Schuss auf einen 14-Jährigen zeichnet sich ab, woher der mutmaßliche Täter die Waffe bekommen hat. Wie die Polizei dem BR mitteilte, stammt sie offenbar vom Nachbarn des Verdächtigen. Der ebenfalls 14-jährige mutmaßliche Schütze hatte der Polizei gesagt, wo die Waffe zu finden ist. Anhand der darauf eingeprägten Registrierungsnummer konnten die Ermittler den Halter herausfinden. Dessen Waffenschrank sei ordnungsgemäß gesichert gewesen, so die Polizei. Wie der Verdächtige an die Waffe kommen konnte, ist unklar - auch weil der 66-jährige Nachbar schwer krank in einer Klinik liegt und nicht vernommen werden kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 16:00 Uhr