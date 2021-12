Gewalttat in Königs-Wusterhausen offenbar Familiendrama

Nachrichtenarchiv - 05.12.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Königs-Wusterhausen: Nach der Gewalttat mit fünf Toten in einem Wohnhaus bei Berlin geht die Polizei momentan von einem Familiendrama aus. Der zuständige Staatsanwalt sagte, es gebe keinen Haftbefehl. Die Fahnder würden keine Außenstehenden verdächtigen. In dem Einfamilienhaus in Königs-Wusterhausen in Brandenburg hatten Polizisten fünf Leichen mit Schuss- und Stichverletzungen entdeckt - unter ihnen drei Kinder im Alter von vier, acht und zehn Jahren. Die beiden Erwachsenen waren 40 Jahre alt. Nun werden Bekannte aus dem näheren Umfeld der Toten befragt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2021 15:00 Uhr