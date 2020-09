Gewalttätige Auseinandersetzungen nach Hausbesetzung in Leipzig

Nachrichtenarchiv - 04.09.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Nach der Räumung eines besetzten Hauses ist es in der sächsischen Stadt zu Demonstrationen und gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Dabei wurden mehrere Polizisten verletzt und mehrere Polizeiautos beschädigt, sagte eine Polizeisprecherin. Nach Angaben der Versammlungsbehörde waren zuvor rund 500 Menschen einem Protest-Aufruf der Gruppe "Leipzig besetzen" gefolgt, die Steine und Flaschen auf die Beamten warfen. Die Polizei nahm zahlreiche Protestierer fest. Mitglieder der Gruppe hatten am 21. August ein leerstehende Haus in der Ludwigstraße besetzt. In einer öffentlichen Stellungnahme hatten sie die Verteuerung von Wohnraum kritisiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2020 13:00 Uhr