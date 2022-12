Gewalttäter von Paris soll rassistisches Motiv eingeräumt haben

Nachrichtenarchiv - 24.12.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Nach der Gewalttat in einem kurdisch geprägten Viertel der französischen Hauptstadt bleibt der mutmaßliche Täter in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft erklärte, es werde wegen des Verdachts auf Mord, versuchten Mord, Waffengewalt und nun auch wegen eines möglichen rassistischen Motives ermittelt. Der 69-jährige polizeibekannte Mann hatte dies zuvor selbst als Beweggrund genannt. Der ehemalige Lokführer soll gestern in der Nähe eines kurdischen Kulturzentrums drei Menschen erschossen und drei weitere verletzt haben. Die kurdische Gemeinschaft hat für heute zu einer Demonstration aufgerufen. Mehrere hundert Menschen kamen auf dem Platz der Republik zusammen, hielten Transparente und Fahnen hoch und verlangten die Aufklärung der Tat.

