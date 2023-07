Kurzmeldung ein/ausklappen Gewaltsame Proteste in Frankreich gehen weiter

Paris: In Frankreich gehen die Proteste in die vierte Nacht in Folge. Aus mehreren Städten werden Ausschreitungen gemeldet. In Paris hat die Polizei am Abend begonnen, die Place de la Concorde zu räumen. Dort hatten sich unerlaubt Protestierende versammelt. In Lyon kam es zu Krawallen. Die Polizei setzte Tränengas ein. In der Hafenstadt Marseille plünderten Randalierer ein Waffengeschäft und nahmen Jagdgewehre mit. Landesweit sind 45.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Auslöser der Unruhen war der Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle.

