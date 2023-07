Gewaltsame Proteste in Frankreich flauen weiter ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Monopolkommission rät zu Zerschlagung der Deutschen Bahn

Berlin: Die Monopolkommission hält an ihrer Forderung fest, die Deutsche Bahn aufzuspalten. Der Konzern müsse umgebaut werden, sagte der Vorsitzende des Gremiums, Kühling, der "Süddeutschen Zeitung". Die Pläne der Ampelkoalition, eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft zu bilden, sind nach seinen Worten ein sinnvoller Baustein eines umfassenden Reformpakets. Der große Gewinner müsse am Ende die Schiene sein, so Kühling weiter. Ein entsprechendes Gutachten will er der Bundesregierung und dem Verkehrsministerium heute übergeben. Die Monopolkommission fordert schon länger eine Zerschlagung: Der Staatskonzern soll in eine Infrastruktur- und in Transportsparten aufgeteilt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2023 09:15 Uhr